​Uber запустил в Киеве маршрутки UberShuttle

Коллективные поездки будут стоить от 15 до 30 гривен.

Американская компания Uber запустила в Киеве пилотный сервис UberShuttle, то есть коллективные поездки по маршрутам Виноградарь (проспект Правды) - Шевченковский район (площадь Победы) - Виноградарь и Дарница (Каунасская) - ст.м. "Лыбедская" - Дарница.

Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость поездки зависит от расстояния: 15 гривен за поездки на расстояние 0-8 км, 20 гривен - 8-12 км, 25 грн - 12-16 км, 30 грн - более 16 км.

Заказ поездки на Shuttle осуществляется через стандартное приложение Uber. Оно ищет других пассажиров, которые следуют в том же направлении, чтобы каждый мог добраться до пункта назначения с меньшим количеством остановок.

Запуск UberShuttle поддержали министр инфраструктуры Владимир Омелян и мэр Киева Виталий Кличко. "Мы надеемся, что эта услуга поможет уменьшить заторы, предоставив киевлянам безопасную, надежную и доступную альтернативу частным транспортным средствам", - сказал Кличко.

Поскольку сервис UberShuttle еще находится на пилотной стадии, компания собирается тесно сотрудничать с местными и национальными властями, чтобы согласовать применимые законодательные требования.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 года и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.