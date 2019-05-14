Запуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом секторе

Принятый закон №8449-д о «зеленых» аукционах создает конкуренцию на рынке возобновляемой энергетики, является шагом для преодоления ряда кризисных и проблемных вопросов, однако реформирования энергетической отрасли в стране стоит продолжать. Об этом сообщил руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик, комментируя ожидания положительных изменений в украинской энергетической сфере после принятия этого документа, пишет ZIK.

«Бизнес должен конкурировать за высокие тарифы на «зеленую» энергетику и имеющиеся объемы, которые государство способно «переварить». Принятый закон создает основу для этого - механизм аукционов. Однако важными являются вопросы получения подключения к электросетям и стоимости такого присоединения, выделения земли и заключения договора купли/продажи электроэнергии. Эти «точечные» вопросы являются важными составляющими этой реформы. И от их надлежащего введения зависит эффективность реформы», - отметил он.

Эксперт также напомнил, что с 1 июля этого года должен заработать рынок электрической энергии, «который является большим по масштабам и значимости чем «зеленый».

«Эти две реформы следует проводить в комплексе, ведь реформирования одной отрасли отдельно от всего рынка - это очень рискованно», - добавил Игорь Гоцик.

По его мнению, до подписания президентом Украины и фактического вступления в силу закона №8449-д говорить об избежании кризиса в украинской энергетике все еще преждевременно.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о «зеленых» аукционах. За проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» проголосовал 251 народный депутат.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за «зеленую» электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Ранее в Госэнергоэффективности заявляли, что система «зеленых» аукционов позволит установить реальную справедливую рыночную цену на «чистую» электроэнергию; удешевить стоимость «зеленой» электроэнергии для конечных потребителей; создать конкуренцию между игроками рынка; урегулировать планирования бюджета; предоставить гарантии инвесторам и финансовым учреждениям по реализации проектов.

В свою очередь Европейское энергетическое сообщество ранее настаивало на внедрении в Украине до 2020 года «зеленых» аукционов и рассчитывало, что закон будет принят в феврале или марте этого года.