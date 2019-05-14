Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице несколько сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
Комитет Рады перенес заседание по дате инаугурации Зеленского на среду (обновлено)
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Запуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом секторе

"Бизнес должен конкурировать за высокие тарифы на «зеленую» энергетику".

Запуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом секторе
Фото: esb.ie

Принятый закон №8449-д о «зеленых» аукционах создает конкуренцию на рынке возобновляемой энергетики, является шагом для преодоления ряда кризисных и проблемных вопросов, однако реформирования энергетической отрасли в стране стоит продолжать. Об этом сообщил руководитель департамента представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Игорь Гоцик, комментируя ожидания положительных изменений в украинской энергетической сфере после принятия этого документа, пишет ZIK.

«Бизнес должен конкурировать за высокие тарифы на «зеленую» энергетику и имеющиеся объемы, которые государство способно «переварить». Принятый закон создает основу для этого - механизм аукционов. Однако важными являются вопросы получения подключения к электросетям и стоимости такого присоединения, выделения земли и заключения договора купли/продажи электроэнергии. Эти «точечные» вопросы являются важными составляющими этой реформы. И от их надлежащего введения зависит эффективность реформы», - отметил он.

Эксперт также напомнил, что с 1 июля этого года должен заработать рынок электрической энергии, «который является большим по масштабам и значимости чем «зеленый».

«Эти две реформы следует проводить в комплексе, ведь реформирования одной отрасли отдельно от всего рынка - это очень рискованно», - добавил Игорь Гоцик.

По его мнению, до подписания президентом Украины и фактического вступления в силу закона №8449-д говорить об избежании кризиса в украинской энергетике все еще преждевременно.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о «зеленых» аукционах. За проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» проголосовал 251 народный депутат.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за «зеленую» электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.

Ранее в Госэнергоэффективности заявляли, что система «зеленых» аукционов позволит установить реальную справедливую рыночную цену на «чистую» электроэнергию; удешевить стоимость «зеленой» электроэнергии для конечных потребителей; создать конкуренцию между игроками рынка; урегулировать планирования бюджета; предоставить гарантии инвесторам и финансовым учреждениям по реализации проектов.

В свою очередь Европейское энергетическое сообщество ранее настаивало на внедрении в Украине до 2020 года «зеленых» аукционов и рассчитывало, что закон будет принят в феврале или марте этого года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также