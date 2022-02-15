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"Не раджу звертати багато уваги на те, за що голосує Держдума. Стежимо за Кремлем", - Кучма про визнання "ДНР" і "ЛНР"

"За часів мого президентства вона (Держдума - Ред.) кілька разів ухвалювала галасливі рішення...Все це лишалось порожніми балачками", - заявив другий президент України Леонід Кучма.

"Не раджу звертати багато уваги на те, за що голосує Держдума. Стежимо за Кремлем", - Кучма про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Фото: Фокус

Другий президент України Леонід Кучма відреагував на звернення російської Держдуми до Володимира Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Його заяву оприлюднила прессекретар Дарка Оліфер.

"Що ж до сьогоднішнього голосування у Думі, то я вбачаю в цьому лише подальше розкручування ескалації з боку Росії. Градус напруги, постійний конфлікт - це те, на чому тримається російська тактика (а можливо і стратегія) стосовно України. Якщо ескалація не військова (якщо вірити ЗМІ, то Росія сьогодні починає частковий відвід військ від наших кордонів) – то медійна та політична, або ж економічна (не забуваймо про загрозу енергетичної блокади з півночі та морської з півдня). І тут, на мою думку, нічого не змінюється. Всі реальні рішення в Росії приймаються у Кремлі і тільки у Кремлі, тому звертати надмірну увагу на те, що робить чи за що голосує Державна Дума, я б не став", - заявив Леонід Кучма.

Він розповів, що за часів його президентства російська Держдума декілька разів ухвалювала "галасливі рішення про невизнання передачі Україні Криму, про статус Севастополя і так далі". 

"Все це лишалось порожніми балачками аж до того моменту, поки анексувати Крим не вирішив Путін. Тож не раджу звертати багато уваги на те, за що голосує ДержДума. Стежимо за Кремлем", - додав другий президент України.

Нагадаємо, 15 лютого російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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