Зеленський з Ердоганом обговорили підсумки саміту НАТО і загрозу продовольчої кризи

25 березня Президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це Зеленський написав у своєму Twiter.

Сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Брюселі, а також загрозу продовольчої кризи та шляхи її запобігання.

"Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - підкреслив Президент України.

Нагадаємо, за підсумками саміту, блок НАТО допоможе Україні із захистом від ядерних, біологічних, хімічних і радіологічних загроз. Також Альянс надасть допомогу в галузі кібербезпеки.

11 березня Ердоган заявив, що якби Захід виступив проти вторгнення Росії в Крим у 2014 році, то нині російсько-українській кризі вдалося б запобігти.

На початку березня дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана Еміне записала відеозвернення на підтримку народу України, який протистоїть військовій агресії Росії.