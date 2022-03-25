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Зеленський з Ердоганом обговорили підсумки саміту НАТО і загрозу продовольчої кризи

Український президент подякував Туреччині за підтримку України.

Зеленський з Ердоганом обговорили підсумки саміту НАТО і загрозу продовольчої кризи
Фото: facebook.com/andrij.sybiha.7

25 березня Президент Володимир Зеленський провів розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом

Про це Зеленський написав у своєму Twiter.

Сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Брюселі, а також загрозу продовольчої кризи та шляхи її запобігання. 

"Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - підкреслив Президент України.

Нагадаємо, за підсумками саміту, блок НАТО допоможе Україні із захистом від ядерних, біологічних, хімічних і радіологічних загроз. Також Альянс надасть допомогу в галузі кібербезпеки.

11 березня Ердоган заявив, що якби Захід виступив проти вторгнення Росії в Крим у 2014 році, то нині російсько-українській кризі вдалося б запобігти.

На початку березня дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана Еміне записала відеозвернення на підтримку народу України, який протистоїть військовій агресії Росії.

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