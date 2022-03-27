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З одного із сіл Вишгородського району евакуювали понад 200 людей, яких окупанти більш ніж тиждень тримали в блокаді

Ворог не давав українським громадянам залишити зону бойових дій.

З одного із сіл Вишгородського району евакуювали понад 200 людей, яких окупанти більш ніж тиждень тримали в блокаді
Фото: евакуація

У неділю, 27 березня, з одного із сіл Вишгородського району на Київщині вдалося евакуювати понад 200 людей. Вони більш ніж тиждень перебували у блокаді російських військ. Протягом останнього тижня місцеві жителі безуспішно пробували вийти з блокади. Ворог не давав українським громадянам залишити зону бойових дій.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Сьогодні, після тривалих і напружених баталій з окупованого населеного пункту Вишгородщини все ж вдалося врятувати мирних жителів. Люди вибирались пішки туди, де їх змогли забрати волонтери, поліцейські та місцева влада. Змучених і виснажених голодом громадян правоохоронці фактично виносили на руках" – цитує очільника поліції Київщини пресслужба Нацполіції.

Поліцейські спільно з волонтерами та органами місцевого самоврядування евакуювали автобусами та поліцейськими автівками понад 200 дітей, жінок та осіб літнього віку. Зараз усі перебувають у безпеці.

Окрім того, за даними обласної поліції, сьогодні правоохоронці забезпечили евакуацію 150 громадян із Северинівки на Бучанщині.

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