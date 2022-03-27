Спочатку виведення військ, потім референдум і зміни до Конституції, – Зеленський

Референдум про нейтральний статус потрібен, оскільки ухвалення відповідних зміни до Конституції у парламенті зайняло б мінімум рік.

Закріплення нейтрального статусу можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам.

За його словами, мирний процес мав би початися з його особистої зустрічі з Путіним.

«Ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо – нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб почати процес виведення військ, – зазначив президент. – Війська повинні бути виведені, гарантії все підпишуть і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація в парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції».

Володимир Зеленський пояснив, що референдум про нейтральний статус потрібен, оскільки ухвалення відповідних зміни до Конституції у парламенті зайняло б мінімум рік.

Також, на його думку, представники країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки у разі нейтрального статусу, нічого підписувати не будуть, допоки на території України стоять російські війська.

«Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо, – сказав він. – Тому не слід чекати змін у законі. Тому, коли російська сторона сказала: «Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки», ми дивимося на них, як на… людей, які не глибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону».

Володимир Зеленський зазначив, що потрібно максимально зменшити кількість жертв і скоротити терміни цієї війни.

«Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни, – сказав він. – Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу».