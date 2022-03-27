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Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина

Російські війська обстріляли будинки з важкої артилерії. 

Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Обстріл Київської області
Фото: поліція Київської області

Російські війська 27 березня обстріляли Фастівський район Київщини, внаслідок чого за медичною допомогою звернулись 11 дорослих і одна дитина. Ворог застосував важку артилерію по житлових будинках.

Про це повідомили в зведенні поліції Київщини.

По всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінської, Бородянської та частково в Дмитрівській громаді тривають бої. Із Северинівки евакуювали 150 мирних мешканців.

У Білій Церкві ситуація контрольована. У Броварському районі знову обстрілюють село Лукʼянівка, Перемога та Рудницьке.

Нагадаємо, вчора ворожі війська обстріляли в Фастівському районі Боярку. Було влучання в житлові будинки, постраждали чотири людини. Серед них – дитина. В Лукʼянівці в Броварському районі під час вчорашнього обстрілу зруйнували храм. 

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