Зеленський неоднозначно ставиться до можливості розміщення миротворців в Україні

Президент України Володимир Зеленський неоднозначно ставиться до можливості розміщення в Україні миротворчого контингенту НАТО, пропозиції щодо якого висловлював президент Польщі Анджей Дуда.

Про це Зеленський повідомив у інтервʼю російським ЗМІ.

”Я б не сказав вам, що взагалі однозначно до цього питання ставлюся. Я пропонував певні з самого початку, коли тільки почалося вторгнення, коли були ризики, повʼязані з нашими атомними електростанціями, іншими підприємствами, що мають стратегічне значення, ми пропонували в тому чи іншому вигляді туди запросити присутність тих чи інших сил миротворчих. Але ми цього не дочекались. Цілковито це ідея Польщі – вводити на територію України миротворчі сили. Я поки не розумію до кінця цю пропозицію”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що заморожений конфілкт Україні не потрібен, тому він при зустрічі з польськими колегами це пояснив, але вони продовжили свою риторику.

”Поки ми будемо вирішувати, чи будуть тут якісь сили”, – зазначив він.

Нагадаємо, віцепрем'єр уряду Польщі та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва заявив, що Україні потрібна "миротворча місія НАТО ширшої міжнародної коаліції". Після цього, 24 березня на саміті НАТО Анджей Дуда запропонував відправити в Україну миротворчу місію блоку. Єдності щодо підтримки цієї ініціативи поки немає.

Член парламентського комітету нацбезпеки Федір Веніславський вважає, що введення миротворців може бути реалістичним для гуманітарних конвоїв, виведення населення з тих пунктів, де їм загрожує небезпека. Водночас для України важливо, щоб миротворці забезпечували саме гуманітарні коридори, а не перебували на якійсь лінії розмежування між українськими (військами) та військами окупанта.

Миротворча місія НАТО діє в Косово. Миротворці мають вийти звідти коли місцеві збройні сили і правоохоронці зможуть самі контролювати безпекову ситуацію на адміністративній межі між Косово і Сербією. Частково конфлікт між Сербією та Косово є замороженим.