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На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)

Мешканців Луцька закликали не поширювати фото і відео. 

На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На Волині після 22 години пролунали вибухи. Повітряна тривога зберігалася ще близько години.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

”На Волині прозвучали вибухи. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації буде згодом”, – написав він. 

Мер Луцька Ігор Поліщук своєю чергою також закликав лишатися в укриттях та не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію.

Погуляйко додав, що вибухи спричинені ракетним ударом по нафтобазі.

Оновлення 22:59. Голова ОВА повідомив про відбій повітряної тривоги. 

Вчора ППО збила над Волинню три ракети, випущені з території Білорусі. До цього ворг атакував область і 11 березня, коли вдарив по аеропорту. Тоді загинуло четверо людей, ще шестеро були поранені. 

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