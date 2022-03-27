Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)

Російські війська увечері 27 березня влаштували масований обстріл ракетами українських міст. Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з РФ Михайло Подоляк повідомив, що під удари потрапили Луцьк, Харків, Житомир, Рівне.

”Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?” – задався питанням він.

Знову тотальні ракетні удари по 🇺🇦. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі 🇺🇦. Європі це точно подобається? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022

Про потужні вибухи журналісти ТСН повідомляють і в Києві та Черкаській області.

Оновлено 00:03. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що вибухи чутно в Київській області зразу в кількох місцях. У Броварському районі в Гнідині, також в районі Василькова та Софіївської Борщагівки. За його словами, спрацювала ППО. Інформація про постраждалих встановлюється.

За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі вчора ворог завдав у Львові.