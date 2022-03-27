На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Військові захопили два новенькі російські "Урали" на Чернігівщині
Військові захопили два новенькі російські "Урали" на Чернігівщині
Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів
Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаСуспільствоВійна

Притула за 6 годин зібрав пів мільйона євро на безпілотник для ЗСУ

Менш як за добу люди переказали 30 млн грн, тож армія отримає ще один БПЛА.

Притула за 6 годин зібрав пів мільйона євро на безпілотник для ЗСУ
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Волонтер, політик і шоумен Сергій Притула за шість годин зібрав 490 тис. євро (приблизно 16 млн грн) на потужний безпілотний комплекс для українських військових. Упродовж доби на рахунки волонтера надійшло понад 30 млн грн. Тож Притула замовив іще один безпілотник для ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах.

Терміновий збір коштів на БПЛА Притула оголосив о 19:00 у п’ятницю, 25 березня. 490 тис. євро потрібно було зібрати за дві доби. Проте менш ніж за добу на рахунку було 30 млн грн.

Фото: Сергій Притула

"Сьогодні зранку я спочатку підтвердив партнерам факт придбання комплексу. Потім обновив інформацію по рахунках… І замовив ще один комплекс БПЛА вітчизняного виробництва ПД-2. Завдяки Вашим пожертвам ми змогли придбати не тільки той комплекс, на який збирали, а й ще один, який посилить наші ССО і, що теж важливо, для якого вже готовий екіпаж управління! Вартість придбання – 360 000$", – написав Притула.

Варто додати, що збір коштів на перший потужний безпілотний комплекс для ЗСУ – 300 тисяч євро – минулого тижня люди зібрали за три години. За словами Сергія Притули, ця сума була більшою, ніж він зібрав на армію за весь 2021 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також