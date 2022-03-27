Менш як за добу люди переказали 30 млн грн, тож армія отримає ще один БПЛА.

Волонтер, політик і шоумен Сергій Притула за шість годин зібрав 490 тис. євро (приблизно 16 млн грн) на потужний безпілотний комплекс для українських військових. Упродовж доби на рахунки волонтера надійшло понад 30 млн грн. Тож Притула замовив іще один безпілотник для ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах.

Терміновий збір коштів на БПЛА Притула оголосив о 19:00 у п’ятницю, 25 березня. 490 тис. євро потрібно було зібрати за дві доби. Проте менш ніж за добу на рахунку було 30 млн грн.

Фото: Сергій Притула

"Сьогодні зранку я спочатку підтвердив партнерам факт придбання комплексу. Потім обновив інформацію по рахунках… І замовив ще один комплекс БПЛА вітчизняного виробництва ПД-2. Завдяки Вашим пожертвам ми змогли придбати не тільки той комплекс, на який збирали, а й ще один, який посилить наші ССО і, що теж важливо, для якого вже готовий екіпаж управління! Вартість придбання – 360 000$", – написав Притула.

Варто додати, що збір коштів на перший потужний безпілотний комплекс для ЗСУ – 300 тисяч євро – минулого тижня люди зібрали за три години. За словами Сергія Притули, ця сума була більшою, ніж він зібрав на армію за весь 2021 рік.