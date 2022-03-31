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Франція та Німеччина готуються до можливої зупинки постачання газу з Росії

Берлін та Париж знову відкинули вимогу Росії платити в рублях.

Франція та Німеччина готуються до можливої зупинки постачання газу з Росії
Міністр економіки Франції Брюно ле Мер
Фото: lesechos.fr

Франція та Німеччина вживають заходів на випадок зупинення постачання газу з Росії. 

Про це заявили міністр економіки Франції Брюно Ле Мер та голова Мінекономіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє The Guardian

«Може виникнути ситуація, за якої завтра, за певного збігу обставин, газ із Росії не надходитиме. Ми повинні готуватися до таких варіантів, і саме це ми й робимо», – сказав Ле Мер.

Роберт Габек у свою чергу заявив, що Німеччина готова до всіх сценаріїв, включаючи зупинку поставок російського газу.

Нагадаємо, 31 березня Володимир Путін підписав указ про переведення з квітня розрахунків за природний газ із недружніми країнами на рублі.

Німеччина і Франція знову відкинули вимоги Росії платити в рублях, назвавши це неприйнятним порушенням контрактів і «шантажем».

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