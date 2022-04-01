На нафтобазі у Бєлгороді пожежа, губернатор області звинувачує Україну, - росЗМІ

Два дні тому вибухали боєприпаси на складі біля Бєлгорода.

На нафтобазі у російському місті Бєлгород, розташованому за 40 км від кордону України, 1 квітня сталася пожежа.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, пише Суспільне з посиланням на російські ЗМІ РИА Новости та Интерфакс.

"Відбулася пожежа на нафтобазі в місті Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходи для її ліквідації", – ідеться в повідомленні.

Підконтрольні Кремлю ЗМІ з посиланням на губернатора пишуть, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода "сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті".

Нагадаємо, увечері 29 березня біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів. За повідомленнями з соціальних мереж, вибухали боєприпаси на складі.

Віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала цю ситуацію: "Вчора на складі Збройних сил РФ у російському Бєлгороді трапилась самовільна детонація боєприпасів. Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни".