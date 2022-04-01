Японія не планує виходити від спільного з Росією газового проєкту на Сахаліні

Частка РФ у загальному обсязі поставок зрідженого газу до Японії близько 8%.

Японія не планує виходити зі спільного російського нафтогазового проєкту, попри жорсткі санкції, що вона запровадила проти Росії через війну в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє Japan Today. За його словами, Японія нині намагається збалансувати потребу в газі, але не відходити від жорсткої лінії впровадження штрафної політики.

Після того як Росія розв'язала війну в Україні, нафтовий гігант Shell заявив, що продасть свою частку 27,5% у проєкті «Сахалін-2» на Далекому Сході Росії.

Водночас Кісіда зауважив, що проєкт допомагає забезпечити «довгострокові, недорогі та стабільні постачання ЗПГ» до Японії.

"Це надзвичайно важливий проєкт з точки зору нашої енергетичної безпеки", - сказав він на засіданні парламенту. "Наш план - не відступати".

Наразі компанія Mitsui контролює 12,5% акцій проєкту, а Mitsubishi має 10% від загального обсягу акцій.

РФ забезпечує понад 8% потреб Японії у зрідженому природному газі.