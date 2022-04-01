Зеленський: "У цій війні маємо лише один шлях - вибороти для України мир і безпеку"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що захисники та захисниці України поступово звільняють наші міста та села від російських окупантів. Однак, він закликав українців проявляти стриманість.

"Українці! Українки! Завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після восьми років війни на Донбасі. Навіть не віриться в це, але вже минув березень. Абсолютно непомітно! Плин часу якось навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими. Одним і тим же днем, однією й тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх – захиститися, врятувати людей, стримати загарбників. Вигнати їх", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що впродовж березня та п'яти днів лютого російські війська намагалися окупувати нашу територію з різних сторін - із землі, з неба, з моря.

"Лізуть, летять, пливуть... У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер... Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина... Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили – три або пʼять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наші Збройні Сили, Національна поліція і Національна гвардія та розвідка - усі звільняють країну від російських окупантів. На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області захисники виганяють росіян.

"Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня. Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент також виступив зі зверненням до парламенту Бельгії і закликав Європу зробити більше для перемоги України. Також пд час промови в Генеральних штатах - парламенті Нідерландів - Зеленський закликав надати Україні зброю, посилити санкції проти Росії, зокрема закрити порти для російських суден, і підтримати нашу країну у вступі до Євросоюзу.