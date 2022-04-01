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Зеленський: "У цій війні маємо лише один шлях - вибороти для України мир і безпеку"

"Зниження інтенсивності бойових дій - це частина тактики росіян, ми її знаємо".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що захисники та захисниці України поступово звільняють наші міста та села від російських окупантів. Однак, він закликав українців проявляти стриманість.

"Українці! Українки! Завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після восьми років війни на Донбасі. Навіть не віриться в це, але вже минув березень. Абсолютно непомітно! Плин часу якось навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими. Одним і тим же днем, однією й тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх – захиститися, врятувати людей, стримати загарбників. Вигнати їх", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що впродовж березня та п'яти днів лютого російські війська намагалися окупувати нашу територію з різних сторін - із землі, з неба, з моря.

"Лізуть, летять, пливуть... У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер... Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина... Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили – три або пʼять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наші Збройні Сили, Національна поліція і Національна гвардія та розвідка - усі звільняють країну від російських окупантів. На північ від Києва, на Чернігівському напрямку, в Сумській області захисники виганяють росіян.

"Вони й самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечувати в першій половині березня. Але й ми повинні усвідомлювати те, що для російських військових – це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях. Стриманість у переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент також виступив зі зверненням до парламенту Бельгії і закликав Європу зробити більше для перемоги України. Також пд час промови в Генеральних штатах - парламенті Нідерландів - Зеленський закликав надати Україні зброю, посилити санкції проти Росії, зокрема закрити порти для російських суден, і підтримати нашу країну у вступі до Євросоюзу.

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