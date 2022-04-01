Великобританія не радить Україні нині укладати мирну угоду з Росією - The Times

Врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуватиме в найсильнішій позиції.

Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до «врегулювання» ситуації і до здійснення значних поступок в мирних переговорах з Росією, повідомляє The Times.

Високопоставлене джерело в уряді зуважило, що існує занепокоєння, що союзники «надмірно прагнуть» укласти якнайшвидший мир. Повідомляється, що в уряді вважають, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуватиме в найсильнішій позиції.

Під час телефонної розмови на вихідних Борис Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін є «брехуном і хуліганом», який використовуватиме перемовини, щоб «втомити вас і змусити піти на поступки». Зрозуміло, що Зеленський також висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує Москва їх для переміщення та зміцнення своїх сил.

Раніше Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора.