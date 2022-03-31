Міноборони Великобританії прогнозує запеклі бої у передмістях Києва

Окупаційні сили Росії далі утримують позиції на схід і захід від столиці України.

Протягом найближчих днів очікуються запеклі бої у передмістях Києва.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великобританії.

Британці інформують, що окупаційні сили Росії далі утримують позиції на схід і захід від Києва попри виведення певної кількості підрозділів.

Також незважаючи на заяви окупантів про намір знизити військову активність поблизу Чернігова у регіоні тривають артилерійські обстріли та ракетні удари.

У Маріуполі – ключовій точці для росіян, тривають важкі бої, проте ЗСУ контролює центр міста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2022

Нагадаємо, відведення військ з Київської та Чернігівської областей Росія повʼязала з тим, що там її окупанти "виконали завдання". У Генштабі казали, що РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В Міноборони підкреслювали, що повністю свої сили росіяни з Київщини та Чернігівщини не відводять. США вважають, що заяви Росії про нібито відведення частини військових сил від столиці України є передислокацією, а не відведенням, як заявляють в Кремлі.

Сьогодні речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що за останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ із Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил.