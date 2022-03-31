Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони Великобританії прогнозує запеклі бої у передмістях Києва

Окупаційні сили Росії далі утримують позиції на схід і захід від столиці України.

Протягом найближчих днів очікуються запеклі бої у передмістях Києва.

Про це йдеться у Твіттері Міністерства оборони Великобританії.

Британці інформують, що окупаційні сили Росії далі утримують позиції на схід і захід від Києва попри виведення певної кількості підрозділів.

Також незважаючи на заяви окупантів про намір знизити військову активність поблизу Чернігова у регіоні тривають артилерійські обстріли та ракетні удари.

У Маріуполі – ключовій точці для росіян, тривають важкі бої, проте ЗСУ контролює центр міста.

Нагадаємо, відведення військ з Київської та Чернігівської областей Росія повʼязала з тим, що там її окупанти "виконали завдання". У Генштабі казали, що РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В Міноборони підкреслювали, що повністю свої сили росіяни з Київщини та Чернігівщини не відводять. США вважають, що заяви Росії про нібито відведення частини військових сил від столиці України є передислокацією, а не відведенням, як заявляють в Кремлі.

Сьогодні речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що за останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ із Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також