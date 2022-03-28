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ЗСУ 12 разів накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Попередній удар по окупантах був напередодні.

ЗСУ 12 разів накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Присутність російських вертольотів у Чорнобаївці
Фото: Planet Labs/The Times

Українські захисники 12 разів ударили по російських військах, зосереджених у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович у фейсбуці.

"Ну і нарешті приємний, хоч і закономірний сюрприз - Чорнобаївка'12 сталася і продовжує ставатися прямо зараз", - написав він.

Нагадаємо, 27 березня Збройні сили України водинадцяте атакували сили загарбників, зосереджені в Чорнобаївці.

До того 24 березня в Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії РФ Якова Резанцева.

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