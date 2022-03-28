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У Нижньогородську область РФ привезли тіла 600 загиблих в Україні танкістів, - Генштаб

Окупанти продовжують гинути в Україні.

У Нижньогородську область РФ привезли тіла 600 загиблих в Україні танкістів, - Генштаб
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Збройні сили України завдають значних втрат ворогу. Тільки впродовж останніх п’яти діб до Нижньогородської області РФ привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців 1 танкової армії Західного військового округу.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижньогородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47 танковій дивізії 1 танкової армії Західного військового округу", - сказано в повідомленні.

Росія втратила у війні з Україною близько 16 600 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня. Крім того, серед втрат РФ 582 танки.

Нагадаємо, стан російської розконсервованої техніки вкрай незадовільний, командир танкового полку РФ застрелився.

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