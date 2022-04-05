Окупантів, які вчинили різню в Бучі, повертають в Україну. Можливо – на Харківський напрямок

64-ту мотострілецьку бригаду 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, повернуть на територію України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода.

Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок (орієнтовно – Харківський напрямок). Зазвичай російські підрозділи, що покидають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

“Подібний графік вказує на те, що на 64 бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах”, – йдеться в повідомленні.

Ще одна мета швидкого повернення 64 бригади на територію України – швидка утилізація непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де в них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

“Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Утім російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом у разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймаються до розгляду”, – додали українські розвідники.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених російською армією.

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні вбитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Усіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних мешканців.

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що страти українців на захоплених РФ територіях України невипадкові – вони були заплановані лідером російських окупантів Володимиром Путіним.

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував у Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, відповідальних за звірства в Бучі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зі свого боку зазначив, що різню в Бучі не варто порівнювати зі Сребреницею, оскільки зараз ядерна держава напала на неядерну: це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств.