Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали 18500 осіб особового складу, 676 танків, 1858 бойових броньованих машин. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Інші втрати противника:

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ s - 76,

БПЛА оперативно-тактичного - 94.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі.

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Нагадамо, Росія з початку війни проти України втратила більше живої сили і техніки, ніж особовий склад армій таких країн, як Ірландія, Словаччина, Словенія, Кіпр.