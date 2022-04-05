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Російська армія втратила вже 18,5 тис. осіб та понад 2,5 тисяч танків і броньованих машин

Українські військові збили вже 150 російських літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали 18500 осіб особового складу, 676 танків, 1858 бойових броньованих машин. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Інші втрати противника:

  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1322 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ s - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного - 94.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі.

Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: Міністерство оборони
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Нагадамо, Росія з початку війни проти України втратила більше живої сили і техніки, ніж особовий склад армій таких країн, як Ірландія, Словаччина, Словенія, Кіпр.

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