Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно склали 18500 осіб особового складу, 676 танків, 1858 бойових броньованих машин. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Інші втрати противника:
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1322 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ s - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного - 94.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі.
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: facebook.com/kommander.nord
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: Міністерство оборони
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр
Нагадамо, Росія з початку війни проти України втратила більше живої сили і техніки, ніж особовий склад армій таких країн, як Ірландія, Словаччина, Словенія, Кіпр.