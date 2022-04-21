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Австрійська компанія OMV припинила імпорт нафти з Росії

Також Туреччина починає диверсифікувати поставки природного газу. 

Австрійська компанія OMV припинила імпорт нафти з Росії
Фото: Роснефть

Австрійська нафтогазова компанія OMV припинила імпорт та переробку нафти із Росії. На РФ припадало не більше 8% імпорту до Австрії, але позиція країни є красномовною, написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Окрім того, за даними Bloomberg, Туреччина починає диверсифікувати поставки природного газу. 

"Державна компанія "Botas" (турецька – Ред.) завершує переговори з німецьким Deutsche Bank, який надасть кредит в $1 млрд на придбання зрідженого природного газу в США. "Для розуміння, "Botas" є давнім партнером "Газпрому", – зазначив Єрмак. 

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що ФРН до кінця року повністю відмовиться від імпорту нафти з Росії. Далі вона планує припинити й купівлю газу. 

Нафтове й газове ембарго – те, чого Україна вимагає від початку повномасштабної війни Росії. За рахунок отриманих за енергоресурси коштів РФ має змогу фінансувати знищення українського народу. 

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