Литва передала Україні важкі міномети

Допомога Литви оцінюється у десятки мільйонів євро.

Литва передала Україні партію важких мінометів. Про це повідомив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас, пише BNS.

Він не назвав кількість одиниць зброї, проте зауважив, що вартість переданої військової допомоги становить десятки мільйонів євро.

За словами Анушаускаса, Литва регулярно направляє Україні озброєння та амуніцію. Україні передано не лише ракетний комплекс «Стінгер», а й іншу протитанкову, зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети тощо.

“Я порахував місяць тому, це було 35 поставок різного типу. …Залишкова вартість наданої підтримки становить кілька десятків мільйонів євро, а відносна вартість може бути в 5-10 разів вищою”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, Німеччина викреслила зі списку військової допомоги Україні важке озброєння начебто через те, що його не постачають інші країни.