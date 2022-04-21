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Депутат Держдуми РФ пожалівся, що Gmail заблокував його робочу пошту

У коментарях росіяни почали дивуватися "як робоча пошта Держдуми РФ працювала на базі американської Gmail?".

Депутат Держдуми РФ пожалівся, що Gmail заблокував його робочу пошту
Фото: ТАСС

Депутат Державної думи Росії заявив, що Gmail заблокував його робочу пошту  без можливості поновлення даних.

Про це він написав у соцмережі.

"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише Марков.

Він запропонував тим, кому потрібен його новий email, спитати його у особистих повідомленнях.

У коментарях під постом росіяни почали висловлючати свою невдоволеність необачністю депутатів і  питують, "як робоча пошта Держдуми РФ працювала на базі американської Gmail?".

Фото: t.me/operativnoZSU

Пізніше видання Meduza написало, що Марков мав наувазі свою власну пошту, яку зареєстрував за адресою [email protected]

Нагадаємо, раніше відеосервіс YouTube заблокував канал Держдуми РФ. У відповідь в російському МЗС натякнули на закриття сервісу в країні.

 

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