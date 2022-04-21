Депутат Держдуми РФ пожалівся, що Gmail заблокував його робочу пошту

У коментарях росіяни почали дивуватися "як робоча пошта Держдуми РФ працювала на базі американської Gmail?".

Депутат Державної думи Росії заявив, що Gmail заблокував його робочу пошту без можливості поновлення даних.

Про це він написав у соцмережі.

"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише Марков.

Він запропонував тим, кому потрібен його новий email, спитати його у особистих повідомленнях.

У коментарях під постом росіяни почали висловлючати свою невдоволеність необачністю депутатів і питують, "як робоча пошта Держдуми РФ працювала на базі американської Gmail?".

Фото: t.me/operativnoZSU

Пізніше видання Meduza написало, що Марков мав наувазі свою власну пошту, яку зареєстрував за адресою [email protected]

Нагадаємо, раніше відеосервіс YouTube заблокував канал Держдуми РФ. У відповідь в російському МЗС натякнули на закриття сервісу в країні.