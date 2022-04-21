Депутат Держдуми РФ пожалівся, що Gmail заблокував його робочу пошту

Депутат Державної думи Росії заявив, що Gmail заблокував його робочу пошту без можливості поновлення даних.
Про це він написав у соцмережі.
"Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov. Без можливості поновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - пише Марков.
Він запропонував тим, кому потрібен його новий email, спитати його у особистих повідомленнях.
У коментарях під постом росіяни почали висловлючати свою невдоволеність необачністю депутатів і питують, "як робоча пошта Держдуми РФ працювала на базі американської Gmail?".
Пізніше видання Meduza написало, що Марков мав наувазі свою власну пошту, яку зареєстрував за адресою [email protected]
Нагадаємо, раніше відеосервіс YouTube заблокував канал Держдуми РФ. У відповідь в російському МЗС натякнули на закриття сервісу в країні.