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​Джо Байден сумнівається, що Росія контролює Маріуполь

Президент США також закликав Путіна дозволити гуманітарний коридор з оточеного міста.

​Джо Байден сумнівається, що Росія контролює Маріуполь
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що не певен, чи росіяни контролюють Маріуполь. 

Про це повідомляє CNN

«Підлягає сумніву, чи він (Путін. – LB.ua) контролює Маріуполь, – сказав Джо Байден, додавши: – Поки що немає доказів того, що Маріуполь повністю впав».

Президент США також закликав Путіна дозволити гуманітарний коридор в Україну, щоб дозволити тим, хто оточений на металургійному заводі, вийти.

«Це те, що зробив би будь-який глава держави за будь-яких обставин», – додав Байден.

Сьогодні президент РФ Володимир Путін публічно скомандував міністру оборони Сергію Шойгу не штурмувати промислову зону Маріуполя. Попри це, російські війська продовжують бомбардування та обстріл території "Азовсталі".

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив у четвер про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».

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