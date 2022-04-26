«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ГоловнаЕкономікаДержава

На Харківщині вже очистили 100 км доріг державного значення, – Тимошенко

У регіоні йде активне відновлення інфраструктури. 

На Харківщині вже очистили 100 км доріг державного значення, – Тимошенко

На Харківщині 25 бригад щоденно виходять ремонтувати автошляхи та прибирати узбіччя: вже очистили понад 100 кілометрів доріг державного значення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко

“На трасах дорожники проводять ліквідацію ямковості гарячим асфальтобетоном, – написав Тимошенко у Telegram. – Кожен день дорогами Харківщини доставляють гуманітарну допомогу у міста та селища області

За його словами, у регіоні йде активне відновлення інфраструктури: газо-, електро- та водопостачання. 

Так, у Харкові вже відновили газ у 637 квартирах, а в селі Благодатне – у 172 споживачів. 

У Дергачах уже заживлено 3 000 споживачів, у селищі Велика Рогань лише за добу 25 квітня  відновлено електропостачання 60 споживачам.

“У Чугуєві комунальні служби відремонтували мережу водопостачання на вулиці Гвардійській”, – додав Тимошенко. 

Заступник керівника ОП також повідомив, що комунальники займаються обстеженням та ремонтом житлового фонду Харкова. У всіх районах міста виконуються роботи з ремонту вікон, покрівель та пошкоджених внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання. 

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також