На Харківщині вже очистили 100 км доріг державного значення, – Тимошенко

На Харківщині 25 бригад щоденно виходять ремонтувати автошляхи та прибирати узбіччя: вже очистили понад 100 кілометрів доріг державного значення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“На трасах дорожники проводять ліквідацію ямковості гарячим асфальтобетоном, – написав Тимошенко у Telegram. – Кожен день дорогами Харківщини доставляють гуманітарну допомогу у міста та селища області

За його словами, у регіоні йде активне відновлення інфраструктури: газо-, електро- та водопостачання.

Так, у Харкові вже відновили газ у 637 квартирах, а в селі Благодатне – у 172 споживачів.

У Дергачах уже заживлено 3 000 споживачів, у селищі Велика Рогань лише за добу 25 квітня відновлено електропостачання 60 споживачам.

“У Чугуєві комунальні служби відремонтували мережу водопостачання на вулиці Гвардійській”, – додав Тимошенко.

Заступник керівника ОП також повідомив, що комунальники займаються обстеженням та ремонтом житлового фонду Харкова. У всіх районах міста виконуються роботи з ремонту вікон, покрівель та пошкоджених внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в Харківській області зруйновано 858 об’єктів, з них 628 – цивільних.