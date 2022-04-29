На сході українські захисники знищили 11 танків, 7 артсистем та один ворожий літак

Загалом українські захисники відбили 14 ворожих атак на Донеччині та Луганщині.

Протягом 29 квітня українські військові Обʼєднаних сил знищили один літак та сім безпілотників росіян. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Зокрема українські захисники знищили: 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Загалом українські захисники відбили 14 ворожих атак на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.