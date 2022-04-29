Загалом українські захисники відбили 14 ворожих атак на Донеччині та Луганщині.
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На сході українські захисники знищили 11 танків, 7 артсистем та один ворожий літак
Протягом 29 квітня українські військові Обʼєднаних сил знищили один літак та сім безпілотників росіян. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Зокрема українські захисники знищили: 11 танків, 7 артилерійських систем, 27 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та 14 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Загалом українські захисники відбили 14 ворожих атак на Донеччині та Луганщині.
Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 29 квітня склали близько 23 000 солдатів.