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Укрпошта анонсувала продаж мерчу із "рускім корабльом"

Частина коштів з продажу буде спрямована на потреби ЗСУ.

Укрпошта анонсувала продаж мерчу із "рускім корабльом"
Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Із неділі, 1 травня, Укрпошта запускає інтернет-продаж мерч (футболки, світшоти та магніти) із зображенням марки із із "рускім корабльом", а також інші марки з минулих тематичних випусків.

Магніти вже доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина коштів з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ, повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Нагадуємо іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Ми не давали згоду на використання зображення марки жодному продавцю. Тобто весь інший мерч із зображенням марки - це «контрабанда з Малой Арнаутской»", – зазначив гендиректор Укрпошти.

Смілянський запевнив, що всі, хто замовив та оплатив марки у новому та старому інтернет-магазинах, їх отримають. Усього планують відправити 14 тис. замовлень, а саме 86 тис. марок. За день відправляють до 2-2,5 тис. замовлень.

Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Рускій воєнний корабль, іді..." 12 квітня. Тираж склав 1 млн екземплярів у двох номіналах. Наступного дня ракетний крейсер, який був зображений на ній був потоплений українськими військовими. Марку почали перепродавати за тисячі доларів США.

За 5 днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Через великий ажіотаж продаж марок обмежили

Поштову марку з російським кораблем продали на благодійному аукціоні за 5 млн грн.

Після ажіотажу з продажем поштових марок "Рускій воєнний корабль, іді..." Укрпошта вирішила випустити марку зі схожим зображенням та надписом "Рускій воєнний корабль … ВСЬО!"

Днями Укрпошта анонсувала нову поштову марку про "Українську мрію".

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