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У Запорізькій області 1 травня змінять тривалість комендантської години

Мешканці області будуть змушені залишатися вдома на кілька годин довше.

У Запорізькій області 1 травня змінять тривалість комендантської години
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

У Запорізькій області на один день, неділю, 1 травня, комендантська година триватиме на кілька годин довше.

Голова ОВА Олександр Старух попросив мешканців області поставитися до цього з розумінням.

"Зміни щодо комендантської години. 1 травня з 17:00 – 2 травня до 05:00", – написав Старух у телеграмі.

Голова ОВА додав, що цього дня відвідати кладовища можна буде до 14:00.

Раніше сьогодні міська влада попросила киян утриматись від відвідування кладовищ на період дії воєнного стану, зокрема, під час поминальних днів.У КМДА нагадали, що на територіях Південного, Північного та інших міських кладовищ і колумбарію триває виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

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