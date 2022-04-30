Українські війська відновили контроль над чотирма селами на Харківщині

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківщини, так і у Бєлгородській області.

Збройні сили України відновили контроль над чотирма населеними пунктами у Харківській області.

"У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 30 квітня.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

"Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу", – повідомляють у Генштабі.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Там наголошують, що російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Зауважимо, що про звільнення села Руська Лозова, з якого обстрілювали Харків, журналіст Денис Казанський повідомив напередодні. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків – Бєлгород.