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"Денацифікація" України, російська мова і санкції щодо РФ не обговорюються на перемовинах з Росією, - Подоляк

Радник керівника ОПУ порекомендував представникам країни-агресора відмовитися від недостовірних коментарів на тему переговорів.

"Денацифікація" України, російська мова і санкції щодо РФ не обговорюються на перемовинах з Росією, - Подоляк
Фото: ОПУ

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "денацифікація" України, російська мова і санкції щодо Російської Федерації не обговорюються. Тому росіянам краще відмовитися від недостовірних коментарів на тему перемовин.

Про це Подоляк сказав у коментарі журналістам.

"Не вперше доводиться говорити, що між фактами і фантазіями у представників РФ занадто велика дистанція. По-перше, жодного разу за столом переговорів не бачив пана Лаврова. Ні очно, ні в онлайн-форматі. Хоча сам не пропустив жодного раунду. Тому дещо дивує його схильність коментувати те, у чому не береш участь і що не бачиш зсередини процесу", - відреагував радник керівника ОПУ.

Питання росмови і "денацифікації" закрите, адже, за словами Михайла Подоляка, "російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями у Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі та, звичайно ж, у Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю безневинних українських громадян". 

Радник керівника Офісу Президента підкреслив, що "точно в рамках переговорного процесу зовсім не обговорюється проблематика глобальних міжнародних санкцій щодо РФ".

"Оскільки досі не усунуто причин для їхнього запровадження світовою спільнотою, а саме окупація частини території України та віроломне порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що питання санкції Україна не може обговорювати без залучення тих країн, які їх запровадили.

"... Тому що вводив їх весь цивілізований світ у відповідь на абсолютну варварську поведінку Росії. І саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли та які рішення щодо санкцій приймати", - наголосив радник глави ОПУ.

Михайло Подоляк сказав, що змушений "вкотре наполегливо рекомендувати представникам Російської Федерації відмовитися від коментарів, які не є достовірними і скільки-небудь відповідними реальному ходу переговорного процесу".

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що переговори між Росією та Україною відбудуться тоді, коли РФ "буде готова сприйняти світ таким, який він є".

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