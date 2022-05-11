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Російські війська ракетами вдарили по Запоріжжю, спрацювала ППО

Знищено об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: Запорізька ОВА

Уранці середи, 11 травня, російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Знищено інфраструктурний об’єкт. Даних про постраждалих наразі нема.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – сказано в повідомленні.

Подробиці про наслідки ракетного удару обіцяють повідомити згодом.

Раніше повідомляли, що уранці Росія обстріляла Чернігівщину з мінометів.

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