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На потреби ЗСУ через "Дію" зібрали 300 млн грн, - Федоров

На зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки.

На потреби ЗСУ через "Дію" зібрали 300 млн грн, - Федоров
Фото: Дія

На потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн грн.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Кожного дня ви допомагаєте ЗСУ в "Дії": розповідаєте про ворогів та донатите гроші. Разом ми вже зібрали 300 мільйонів гривень у фонд "Повернись живим", - зазначив він.

За інформацією очільника Мінцифри, на зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери і деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі та багато іншого.

Нагадаємо, що Фонд "Повернись живим" зібрав 30 млн гривень за добу за допомогою ініціативи “ІТ-спільното, купимо армії «літачок»?”. 

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