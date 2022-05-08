На потреби ЗСУ через "Дію" зібрали 300 млн грн, - Федоров

На зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки.

На потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн грн.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Кожного дня ви допомагаєте ЗСУ в "Дії": розповідаєте про ворогів та донатите гроші. Разом ми вже зібрали 300 мільйонів гривень у фонд "Повернись живим", - зазначив він.

За інформацією очільника Мінцифри, на зібрані кошти українські захисники отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери і деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі та багато іншого.

Нагадаємо, що Фонд "Повернись живим" зібрав 30 млн гривень за добу за допомогою ініціативи “ІТ-спільното, купимо армії «літачок»?”.