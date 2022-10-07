Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету

Верховна Рада почала розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2023 рік.

Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні парламент розпочав розгляд бюджету на 2023-й у першому читанні. Поки документ (правки депутатів до бюджету, не бюджет) прийнятий за основу. За – 269", – написав Железняк.

За його словами, парламент має розглянути 1270 правок. Потім відбудеться голосування правок депутатів у цілому, що буде означати прийняття бюджету-2023 у першому читанні.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко говорив про те, що бюджет на 2023 рік має бути прийнятий в цілому до середини жовтня. Кошторис намагатимуться ухвалити швидше, ніж зазвичай. Половина усіх видатків, що передбачені в проєкті кошторису на 2023 рік, будуть спрямовані на оборону.