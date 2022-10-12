Україна перемістила частину ППО на лінію фронту, зменшивши захист інших регіонів, - FT

В межах успішних контрнаступів на сході і півдні Україна вже перемістила частину своїх систем протиповітряної оборони ближче до лінії фронту, щоб прикрити своїх військових.

Україна транспортувала частину своїх систем ППО на південь та схід в рамках успішного контрнаступу, зменшивши тим самим захист інфраструктури в інших регіонах.

Про це повідомляє Financial Time.

"За словами високопоставленого західного чиновника, в межах успішних контрнаступів на сході і півдні країни Україна вже перемістила частину своїх систем протиповітряної оборони ближче до лінії фронту, щоб прикрити своїх військових, скоротивши тим самим кількість ППО, доступних для захисту цивільних районів", - йдеться у повідомленні FT.

Видання зазначає, що мова насамперед про збалансування пріоритетів між захистом цивільних районів і солдатів, які воюють на передовій.

Радник з питань оборони, на якого посилається FT на правах анонімності, підкреслив, що проблемою передусім є розмір українських територій.

"Проблема не стільки в тому, що Україна не має ніякої протиповітряної оборони. А в тому, що Україна не має достатньо сил для захисту такої великої країни, а ракети можуть прилетіти з багатьох напрямків", - сказав він.

Інший чиновник також зазначив, що Україна має обмежену кількість високоточних систем ППО великої дальності, проте їхню кількість необхідно збільшити.

Нагадаємо, США працюють над прискоренням постачання систем ППО NASAMS в Україну. Наразі мова йде про дві системи ППО, а один із чотирьох комплексів ППО IRIS-T вже в Україні.