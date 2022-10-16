​Українська розвідка дасть $100000 за полоненого Гіркіна, активісти - ще $50 тисяч

СБУ та Генпрокуратура порушили проти нього низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Лідер ДНР Ігор Гіркін (також відомого як Стрєлков) під час прес -конференції, 10 липня 2014 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що виплатить $100 000 за передачу в український полон одного з найвідоміших російських терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це йдеться на сайті ГУР.

У розвідці зазначили, що Гіркін вирішив поновити свою участь у війні проти України.

"Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР". Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17", - йдеться в повідомленні ГУР.

Українська розвідка оприлюднила номер телефону для зв'язку з цього приводу: +380 93 117 5809 (через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Фото: ГУР

Також у ГУР наголосили, що жоден військовий злочинець не уникне покарання.

До цього збір коштів за полоненого Гіркіна запустив український активіст Сергій Стерненко. Згодом до нього приєдналися інші відомі особистості.

Сьогодні Стерненко повідомив, що встигли назбирати ще 50 тисяч доларів.

"Разом із запропонованими раніше коштами від мене, Тараса Тополі, Валерія Маркуса, Сергія Стаховського та Сергія Гайдая сума складає вже $150 000", - йдеться в повідомленні активіста у Twitter.

Нагадаємо, раніше латиське видання оприлюднило розслідування, згідно з яким терорист, колишній так званий міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), два отруйники російського політика Олексія Навального та найманий вбивця чеченського біженця Хангошвілі мають однакову "ефесбешну" серію паспорта.