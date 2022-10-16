Найближча точка, де можна купити хліб може бути на відстані три кілометри.

У Маріуполі люди змушені годинами стояти у чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.

Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.

"Черга за безкоштовним хлібом в Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де можна купити хліб майже за три кілометра. Тому люди вишукуються в черги та чекають годинами. Аби отримати буханку хлібу з брудної автівки з брудних рук окупантів", - написав він.

Раніше Андрющенко написав, що чисельність населення окупованого Маріуполя зараз збільшується за рахунок завезення до міста російських громадян.