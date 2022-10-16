Оборонна промисловість РФ не здатна виробляти необхідну кількість боєприпасів, - британська розвідка

10 жовтня Росія вдарила по Україні понад 80 ракетами. Оборонна промисловість країни-агресора не встигає за темпами використання боєприпасів. Їх запаси зменшуються, і в майбутньому це призведе до обмежених можливостей ураження.

Такими висновками поділилася британська розвідка у Twitter.

"10 жовтня Росія, ймовірно, випустила понад 80 крилатих ракет по території України. Президент Путін заявив, що ударів було завдано в помсту за напад на Керченський міст. Міністерство оборони України повідомило, що більше половини снарядів було збито, але десятки потрапили в Київ та інші населені пункти, убивши мирних жителів і пошкодивши цивільну інфраструктуру", — повідомили в британській розвідці.

Далі в звіті сказано, що РФ не здатна компенсувати ту кількість ракет, яка витрачається для ударів по Україні.

"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси в тому темпі, в якому вони витрачаються. Ці атаки являють собою подальшу деградацію запасів ракет дальньої дії Росії, що, ймовірно, обмежить їх здатність вражати бажаний обсяг цілей в майбутньому", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили України знищили близько 300 окупантів, 5 танків та багато іншої військової техніки.