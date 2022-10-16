У Маріуполі до опалювального сезону майже нічого не готово, - Андрющенко

Є випадки, коли позрізали радіатори опалення, а потім в систему дали воду.

Російські окупанти не підготували Маріуполь до опалювального сезону.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.

«Якесь тепло, звісно, буде. Десь потрохи, через резервні гілки газопостачання в окремі будинки можна подати теплоносій. Окрім того, росіяни завезли декілька мобільних котелень, які намагаються підключити до більших споруд на кшталт готелів чи колишніх гуртожитків», — каже Андрющенко.

За його словами, у ці гуртожитки планували селити будівельників і військовий контингент, який залишається в місті. Враховуючи, як розгортається ситуація і як зростає рівень незадоволення, то можливо це рішення буде переглянуте.

«Однак гуртожитки ще неготові і навряд вони встигнуть до зими їх підготувати. Уже час опалювати людей, враховуючи в яких умовах вони живуть. Але до того ще нічого не готово: виключно обіцянки, виключно якісь тестові запуски котелень, намагання закачати воду штучно і дуже фрагментарно в систему опалення», — зауважує радник мера Маріуполя.

Водночас є випадки, коли позрізали радіатори опалення, а потім в систему дали воду — це дуже частий випадок у місті. Окупанти таким чином топлять будинки.

Раніше Андрющенко повідомив, що у Маріуполі люди змушені годинами стояти у чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.