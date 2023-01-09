Окупанти вбили двох цивільних мешканців у Невському на Луганщині, - Гайдай

Ще двоє були поранені.

Російські окупаційні війська продовжують знищувати населені пункти у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі знаходяться більше сотні мирних людей”, - написав Гайдай.

Він додав, що сьогодні по обіді, 9 січня, там загинули двоє цивільних мешканців.

Ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу

Як раніше повідомлялось, російські військові знищили всі будинки у Новоселівському (Луганська область).