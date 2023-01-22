ЗСУ формують нові підрозділи, які розраховані на західну техніку, - Наєв

У Збройних Силах України формуються нові військові підрозділи, які отримають на озброєння бойову техніку країн-членів НАТО.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, пише CNN.

«Нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися на полі бою. Ми створюємо нові військові частини, і наші подальші дії залежатимуть від їхньої боєздатності. Тому допомога Заходу вкрай важлива», - сказав Наєв.

Він зауважив, що найефективнішим є формування окремих підрозділів, озброєних новою бойовою технікою.

«Увесь підрозділ має бути оснащений однаковими бойовими машинами, тому потрібен цілий батальйон, оснащений (бойовими машинами піхоти – ред.) «Бредлі», якщо ми їх отримаємо, або (танками – ред.) «Леопард», - сказав Наєв.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що незабаром у Польщі розпочнеться тренування українських військових на “Leopard-2”, попри те, що рішення про надання німецьких танків ще не було прийнято.