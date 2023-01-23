Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 23 січня 2023 орієнтовно склали 121480 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 720 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:
- танків – 3150 (+5)
- бойових броньованих машин – 6276 (+8)
- артилерійських систем – 2146 (+2)
- РСЗВ – 447 (+2)
- засоби ППО – 220 (+0)
- літаків – 287 (+0)
- гелікоптерів – 277 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2)
- крилаті ракети – 749 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4)
- спеціальна техніка – 193 (+0)
Згодом у повідомленні уточнили, що сили оборони знищили один катер.
Нагадаємо, протягом доби ворог завдав чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, а такж, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.