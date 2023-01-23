Росія втратила ще 720 окупантів, пʼять танків і один катер (уточнено)

Крім того, захисники знищили дві ворожі РСЗВ.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 23 січня 2023 орієнтовно склали 121480 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 720 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 3150 (+5)

бойових броньованих машин – 6276 (+8)

артилерійських систем – 2146 (+2)

РСЗВ – 447 (+2)

засоби ППО – 220 (+0)

літаків – 287 (+0)

гелікоптерів – 277 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2)

крилаті ракети – 749 (+0)

кораблі/катери – 18 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4)

спеціальна техніка – 193 (+0)

Згодом у повідомленні уточнили, що сили оборони знищили один катер.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав чотирьох ракетних та п'ять авіаційних ударів, а такж, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.