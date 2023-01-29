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Андрющенко пояснив, як росіяни зривали евакуацію з Маріуполя

Зокрема 136 муніципальних автобусів за п'ять днів були прицільно знищені "Градами".

Андрющенко пояснив, як росіяни зривали евакуацію з Маріуполя
Фото: Скрін з відео

Російські пропагандисти повернулися до теми евакуації мешканців Маріуполя на початку окупації, хоча самі її й зірвали.

Про це у Телеграм повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"З шухляди дістали питання "Україна не евакуювала з Маріуполя". Насправді, в неможливості організованої евакуації з Маріуполя є дві причини (хоча у підсумку одна - Росія). Причина перша. Свідоме знищення всього транспорту для евакуації. Мова зокрема про 136 підготовлених муніципальних автобусів, які за п'ять днів було прицільно знищені "Градами", - написав Андрющенко.

Також російські військові не пускали далі Бердянська колони автобусів, які мали вивозити людей. Андрющенко зазначив, що доходило до прямого блокування евакотранспорту БТРми та погроз розстріляти водіїв та супроводжуючих. Також окупанти перетворили на металобрухт автобуси приватних перевізників, які, за домовленістю, теж були підготовлені для вивезення людей.

"Єдиним винуватцем у трагедії Маріуполя є Путін та його раби - громадяни Росії", - резюмував радник міського голови. 

Також Андрющенко розповів, що центр Маріуполя вже перетворюється на пустелю. На відбудову зруйнованого росіянами міста підуть роки.

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