​Оперативна інформація на фронті і важливі дані розвідки: президент провів засідання Ставки

На засіданні також обговорювалися питання забезпечення зброєю Збройних сил України.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій”, – йдеться у повідомленні.

Також на засіданні Ставки обговорювалося питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

Президент наголосив, що 2023 рік “обов’язково буде роком нашої перемоги”.

Нагадаємо, противник продовжує наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.