Росіяни не припиняють штурми на Донеччині, – Зеленський назвав ситуацію на фронті дуже жорсткою

Російські окупанти постійно намагаються прорвати оборону українських військ у Донецькій області. Ситуація на фронті дуже важка.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Основна увага, звичайно, ситуації на фронті. Передусім на Донеччині та на південних напрямках. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми. Постійні намагання прорвати нашу оборону”, – зазначив голова держави.

За словами президента, “ворог не рахує людей і попри численні свої втрати зберігає високу інтенсивність атак”.

“Протиставити цьому можна лише надзвичайну стійкість і повне розуміння того, що, захищаючи Донеччину, наші воїни захищають усю Україну. Робимо все, щоб наш тиск усе ж переважив штурмові можливості окупантів”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо при цьому зберігати динаміку оборонної підтримки від наших партнерів. Швидкість постачання була і буде одним із ключових факторів у цій війні.

“Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі США, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони”, – підсумував президент.

Нагадаємо, за даними Генштабу, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.