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Унаслідок російського обстрілу пошкоджені іноземні судна, що перебували у порту Херсона

Стався витік нафтопродуктів.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджені іноземні судна, що перебували у порту Херсона
Порт у Херсоні, ілюстративне фото
Фото: seaport.kherson.ua

Росіяни обстріляли порт у Херсоні. Внаслідок атаки пошкодили судна іноземних компаній, відбувся витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям. Російським снарядом було пробито корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", – йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що екіпажу судна вже вдалося локалізувати витік.

 

Нагадаємо, два турецькі судна 25 січня отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.

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