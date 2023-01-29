Унаслідок російського обстрілу пошкоджені іноземні судна, що перебували у порту Херсона

Росіяни обстріляли порт у Херсоні. Внаслідок атаки пошкодили судна іноземних компаній, відбувся витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це Херсонська ОВА повідомляє у Telegram.

"Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям. Російським снарядом було пробито корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", – йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що екіпажу судна вже вдалося локалізувати витік.

Нагадаємо, два турецькі судна 25 січня отримали пошкодження шрапнеллю в порту Херсона внаслідок ракетної атаки Росії.