Зеленський написав листа Макрону щодо можливого допуску на Олімпіаду спортсменів з РФ і Білорусі

“Росія може використати міжнародну спортивну подію для пропаганди своєї агресії”.

Президент Володимир Зеленський направив французькому колезі Еммануелю Макрону лист щодо заяви Міжнародного олімпійського комітету про можливу участь спортсменів з РФ і Білорусі у паризьких Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

Про це голова держави повідомив у відеозверненні.

"Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що сьогодні він “направив листа пану президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня".

Він наголосив, що готуючись до паризької Олімпіади, Україна має бути впевнена в тому, що РФ не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.

Глава держави нагадав, що в першій половині 20 століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до страшних трагедій. Зокрема, була й вагома "олімпійська помилка". Зеленський підкреслив, що олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив заяву, в якій допустив можливість участі росіян і білорусів на Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором.