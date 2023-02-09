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“Червоних ліній” щодо поставок винищувачів в Україну немає, – прем’єр-міністр Португалії

Загалом Португалія має 27 винищувачів F-16 AM, але Коста каже, що вони вже прив’язані до кількох зобов’язань НАТО.

“Червоних ліній” щодо поставок винищувачів в Україну немає, – прем’єр-міністр Португалії
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має червоних ліній, коли справа доходить до надання Україні винищувачів, але попередив, що його країна не має засобів, щоб відмовитися від будь-яких своїх літаків, пише CNN.

“Це не червона лінія”, — сказав Коста журналістам, коли він прибув до Брюсселя на спеціальне засідання Європейської ради в четвер.

Загалом Португалія має 27 винищувачів F-16 AM, але Коста каже, що вони вже прив’язані до кількох зобов’язань НАТО.

“Це сфера, де ми просто не маємо можливості [надати Україні], враховуючи, що всі кошти, які у нас є, виділяються на місії, без яких ми не можемо обійтися”, – сказав він.

Коста сказав, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, підкресливши нещодавнє зобов’язання надіслати три своїх танки Leopard 2.

Він додав, що кінцевою метою поставки в Україну є досягнення миру, але тільки на українських умовах.

“Наша мета – це мир”, – сказав він. 

Він зазначив, що війна є засобом досягнення миру, і цю війну почала не Україна, Україна є жертвою війни. На даний момент умови миру може визначити тільки Україна.

Нагадаємо, нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Голова Офісу президента пообіцяв надати деталі трохи згодом.

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