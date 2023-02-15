Попри заборону, у такий спосіб чоловік вирішив відсвяткувати День Святого Валентина.

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який запустив феєрверк у Салтівському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"14 лютого близько 20:00 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов виклик від громадян про те, що невідомий на території Салтівського району запустила салют. На місце негайно виїхав наряд патрульної поліції для припинення правопорушення та встановлення особи зловмисника", - йдеться в повідомленні.

За кілька годин правоохоронці встановили особу порушника. Незважаючи на неодноразові попередження щодо заборони використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, 23-річний чоловік вирішив таким чином відсвяткувати День закоханих.

За даним фактом слідчим відкрите кримінальне провадження.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали чоловіка, який запустив феєрверк під час тривоги.

1 січня в Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти. Загалом за перший день 2023 року правоохоронці зафіксували понад 80 повідомлень про використання піротехнічних засобів.