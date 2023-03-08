У Києві на Осокорках буде чутно постріли через слідчий експеримент

9 березня у мікрорайоні Осокорки у Києві буде чутно звуки пострілів та можливе обмеження руху автомобілів у зв'язку з проведенням слідчого експерименту.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Державне бюро розслідувань у період із 10:00 до 15:00 на перетині вулиць Центральної та 120-ї Садової проводитиме слідчий експеримент із застосуванням стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Через це буде чутно постріли, а в районі проведення заходів обмежать рух автомобілів.

Жителів столиці просять зберігати спокій та не пересуватися у районі проведення слідчого експерименту пішки або на автомобілі без нагальної потреби.

Нагадаємо, що у Вишгородському районі Київської області 1 березня проводилися роботи з розмінування.